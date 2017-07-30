إشادة عالمية بجهود المملكة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

إشادات واسعة لجهود المملكة في سعيها لتحقيق كافة الطموحات والرؤى الخاصة بالخطة الاقتصادية الشاملة 2030 والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العام الماضي.

فقد أشاد موقع ” أويل برايس ” المتخصص قريب الصلة من دوائر الاقتصاد العالمية، بالجهود الواسعة التي تتخذها الحكومة لتسريع خطوات الخصخصة بشكل رئيسي في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المملكة تبذل جهوداً واسعة في الفترة الحالية لبيع الأصول الرئيسية مثل شركات الكهرباء وتحلية المياه، مؤكداً أن تلك الكيانات سيتم بيعها للمستثمرين بشكل جزئي على مدار السنوات المقبلة.

وأوضح الموقع الاقتصادي العالمي، أن المملكة تضع أهدافًا واضحة في الجداول الزمنية الخاصة ببيع شركات المياه المملوكة للدولة، بحيث تسهم الكيانات المباعة للمستثمرين في ضخ أكثر من 50% من الموارد المائية التي تحتاجها البلاد بحلول عام 2020، وهو الأمر الذي بدأت الحكومة في تنفيذه عبر خطة خمسية تهدف لتحرير الاقتصاد السعودي وتحقيق كامل لرؤية 2030 المستقبلية خلال السنوات القادمة.

وأشاد ” أويل برايس ” بالجهود الواسعة للمملكة لتوفير بيئة جاذبة لمشاركة المستثمرين بشكل رئيسي في اقتصاديات الدولة، وهو الهدف الذي تسعى من ورائه لجمع ما يزيد عن 200 مليار دولار وإعادة ضخهم لتنمية الصناعات التقنية والفنية ودعم الخدمات الصحية والتعليمية في السعودية، بما يساهم بتحقيق معدلات تنمية كبيرة.