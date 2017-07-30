بالفيديو.. ألمانيا تشيد بـ " شجاعة عرب " أوقفوا منفذ اعتداء هامبورج - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

أشادت صحف ألمانية بـ ” شجاعة ” خمسة رجال طاردوا منفذ اعتداء هامبورج وساهموا بالقبض عليه.

وروى أحد المشاركين بالمطاردة أن ” المطاردين الأخريين كرروا الطلب منه – وباللغة العربية – بأن يلقي السكين أرضاً “.

وقالت صحيفة ” بيلد” الألمانية الواسعة الانتشار إن ” رجالاً شجعان ” ساهموا بالقبض على منفذ اعتداء الطعن بهامبورغ ومنعوه من الهرب وربما من إيقاع إصابات أخرى.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن متحدث باسم الشرطة قوله: ” لقد تم التصدي له من قبل بعض زبائن المتجر والمارة ” ، فيما أكد شاهد عيان رواية الشرطة.

وقد خمسة رجال يطاردون الفاعل الذي نفذ الهجوم بعيد الساعة الثالثة من عصر يوم أمس الجمعة. وتبدو على هيئة الرجال في الفيديو أنهم ينحدرون من خلفيات مهاجرة.

يذكر أن الاعتداء أوقع قتيلاً وستة جرحى، وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ” بيلد” أن اسم المهاجم أحمد ا. وحسب معلومات مجلة ” دير شبيغل ” فإن الشاب البالغ من العمر 26 عاما قدم إلى ألمانيا كلاجئ. ويعتقد بأنه أقام علاقات مع السلفيين في ألمانيا. كما ذكرت المجلة أنه كان يعاني من مشاكل نفسية وكان يتعاطى المخدرات بشكل منتظم.