بالصور.. أمانة مكة جاهزة لاستقبال موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

حرصت أمانة العاصمة المقدسة على تقديم خدمات موثوقة وآمنة خلال موسم الحج في كل ما يتعلق بصيانة المرافق العامة وشبكات الطرق والإنارة وكافة الخدمات.

وأكدت الأمانة على جاهزية فرق الطوارئ والصيانة لديها على مدار الساعة لمواجهة أية أعطال طارئة أو أية ملاحظات تخص المرافق الخدمية.

وكانت الأمانة قد شكلت عدداً من الفرق الفنية الخاصة بمتابعة تشغيل خدماتها المختلفة، حيث نفذت أمس أعمال الصيانة وغسيل مراوح التهوية بمظلات طرق المشاة بمشعر منى والبالغ عددها (400) مروحة.

وأوضح المهندس عمر بابقي مدير الإنارة أن الفرق الفنية قامت بإجراء كافة أعمال الصيانة والاستبدال للأجهزة والمراوح ووحدات الإنارة في طرق المشاة بمشعر منى التي تشهد أعداداً غفيرة من ضيوف الرحمن خلال الموسم، مؤكداً جاهزية فرق الطوارئ والصيانة لديها على مدار الساعة.

وقال إن جميع هذه الأعمال تحظى بمتابعة شخصية من قبل وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع المهندس خالد بن محمد الهيج وسعادة مدير عام الطرق المهندس زهير سقاط، وبتوجيهات أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، للتأكد من جاهزية كافة المرافق ولتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لهم حتى ينعموا بقضاء أوقاتهم بجوار بيت الله الحرام في يسر واطمئنان.