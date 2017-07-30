جامعة تبوك تعلن موعد القبول في برنامج الدبلوم التربوي - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أعلنت جامعة تبوك، أن موعد التقديم للقبول لبرنامج الدبلوم التربوي للعام المقبل 1438 /1439هـ، خلال الفترة من 15 ذي القعدة الجاري إلى 22 من نفس الشهر.

وتضمنت شروط التقديم كما أعلنتها جامعة تبوك ما يلي: أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس على أن لا يقل المعدل التراكمي للتخصصات النظرية عن جيد جدًا (3.75 من 5)، والتخصصات العلمية واللغة الإنجليزية عن جيد (2.75 من 5)، إضافة إلى الحصول على نسبة لا تقل عن 65% في اختبارات قدرات الجامعيين.

كما شملت الشروط أن يكون المتقدم متفرغًا للدراسة، مع المفاضلة بناءً على النسبة الموزونة كالتالي (60% شهادة البكالوريوس; 40% درجة قدرات الجامعيين)، كما تكون الأولوية لخريجي جامعة تبوك، ولمن لم يمض على تخرجهم أكثر من ثلاث سنوات, وأن يجتاز المتقدم الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

وأوضحت جامعة تبوك، أن مدة الدراسة فصلان دراسيان في جامعة تبوك المقر الرئيسي فقط، فيما تدفع رسوم الدراسة بداية كل فصل، مشيرة إلى أن البرنامج سيقام في المقر الرئيسي للجامعات بتبوك, وللتقديم خلال الموعد المحدد يمكن الدخول على الرابط التالي ” https://edugate.ut.edu.sa/ut/init“.