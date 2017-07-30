بالصور.. أرملة مؤسس آبل تقضي عطلتها على يخت بـ 100 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. أرملة مؤسس آبل تقضي عطلتها على يخت بـ 100 مليون دولار
أمضت “ لورين باول ” أرملة مؤسس شركة “ آبل ” ، عطلتها في كرواتيا ، برفقةَ حبيبها “ ادريان فينتي ” عمدة واشنطن السابق، وابنتها “ايف” البالغة من العمر 19 عامًا ، على يخت سعره 100 مليون دولار ،وهذا ما يؤكد الإشاعات التي تم تداولها منذ عام 2013م ، حول علاقة لورين وادريان .
وظهرت لورين في صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، مع حبيبها “ ادريان فينتي ” ، وابنتها “ ايف ” وهم يتجولون بكرواتيا ثم استقلوا اليخت الذي يعود لزوجها “ ستيف جوبز ” .
يٌشار إلى أن “ جوبز ” توفي بسبب اصابته بسرطان البنكرياس عام 2011 قبل أن يتم الانتهاء من تصنيع اليخت فلم تسنح له الفرصة لركوبه أبدا .
سلطان[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين
عشان كذا الرجال لا يقعد يكرف في ذي الدنيا عشان يبقي لعياله شيء .. يارجال بيكبروا وبيعيشوا حياتهم ـ فلا تسوي انك بتأمن حياتهم وحياة اولادهم في سبيل انك تجيب لنفسك المرض وماتمتع نفسك ..
زوجتك بالنهاية بتحزن عليك ومصيرها تتزوج وتتمتع مع رجال اخر ـ واولادك بيتضاربوا على قروشك اللي تركتها ..
مجرد راي ……..
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 506 ] نشر منذ 1 ساعة
صادق ياسلطان اصرف مافي الجيب مادامك حي وذا مت لهم رب ماينساهم
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18002 ] نشر منذ 50 دقيقة
الضعيف تعب وشقى وفالأخير غيره تهنى
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13643 ] نشر منذ 40 دقيقة
قلعتهم بس عجبني البحر 😉😍😍😍😍