بالصور.. أرملة مؤسس آبل تقضي عطلتها على يخت بـ 100 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أمضت “ لورين باول ” أرملة مؤسس شركة “ آبل ” ، عطلتها في كرواتيا ، برفقةَ حبيبها “ ادريان فينتي ” عمدة واشنطن السابق، وابنتها “ايف” البالغة من العمر 19 عامًا ، على يخت سعره 100 مليون دولار ،وهذا ما يؤكد الإشاعات التي تم تداولها منذ عام 2013م ، حول علاقة لورين وادريان .

وظهرت لورين في صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، مع حبيبها “ ادريان فينتي ” ، وابنتها “ ايف ” وهم يتجولون بكرواتيا ثم استقلوا اليخت الذي يعود لزوجها “ ستيف جوبز ” .

يٌشار إلى أن “ جوبز ” توفي بسبب اصابته بسرطان البنكرياس عام 2011 قبل أن يتم الانتهاء من تصنيع اليخت فلم تسنح له الفرصة لركوبه أبدا .