راحة 3 ايام في النصر - صحيفة صدى الالكترونية

راحة 3 ايام في النصر
حصل لاعبو فريق النصر على راحة لمدة 3 أيام، بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ريكاردو غوميز ومن المقرر أن يعاود الفريق تدريباته مساء الأربعاء، على ملعب ” الأمير عبدالرحمن بن سعود ” استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.
وتغادر بعثة النصر مدينة الإسكندرية الأحد، في طريقها إلى العاصمة الرياض، بعدما أنهى الفريق معسكره بتركيا ومشاركته في البطولة العربية.
ومن المنتظر، أن يتم إجراء كشفاً طبياً على المغربي سعد لكرو، بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ، خلال مواجهة الزمالك المصري، فور عودة بعثة ناديه إلى السعودية.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 359 ] نشر منذ 42 دقيقة
عاد من المستوى المقنع والا النتائج
حقهم العودة سباحة من سفاجة لين تبوك
وكعابي من تبوك للرياض يصلون بداية الدوري
الياقة فل والمدرب عرف الاعبين والغة بعد
دفع رباعي[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 25 دقيقة
لماذا ينجلد النصر خارجيا ؟يعرف ان كل ما حصل له
النصر فريق اعتاد على دعم الاتحاد السعودي ولجانه وبالذات لجنة الحكام وعندما يلعب خارجيا يعترض على اي قرار من الحكم ويزداد الاعتراض وتبدأ المشاكل والنرفزه وينجلد سواء بالاهداف او بالضرب
ماجد اسطورتهم تم عمل قوانين خاصه له وجميع الحكام يستخدمون اقصى العقوبات لاي لاعب يحتك او يخاشن ماجد ليهيئو له الجو لتسجيل الاهداف والغريب ان جماهير النصر مخدوعه ان هذا اللاعب هداف وهم يعرفون التسهيلات التي تقدم له من الحكام حتى ان صمدوا صرح بذلك في احد لقاءاته وبعض الحكام اعترفوا وندمو اشد الندم على الظلم الذي الحقوه بالانديه الاخرى ومنهم الحكم العمر وجلال
بينما رئيس النصر الراحل ورمزهم يعرف ان من صنع ماجد هو القوانين التي تساعده وبذلك تركه بعد اعتزاله بدون تكريم لانه على قناعه ان بروزه كان بسبب التسهيلات وليس بسبب براعته او قدرته على تسجيل الاهداف
لا اعرف كيف انضحك على جماهير النصر طوال تلك السنوات
حتى ماجد بنفسه استغل سذاجة جماهير ناديه وعمل من نفسه اسطوره وهو لا يستطيع صف كلمتين مفهومه فوق بعض