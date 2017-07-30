راحة 3 ايام في النصر - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

حصل لاعبو فريق النصر على راحة لمدة 3 أيام، بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ريكاردو غوميز ومن المقرر أن يعاود الفريق تدريباته مساء الأربعاء، على ملعب ” الأمير عبدالرحمن بن سعود ” استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وتغادر بعثة النصر مدينة الإسكندرية الأحد، في طريقها إلى العاصمة الرياض، بعدما أنهى الفريق معسكره بتركيا ومشاركته في البطولة العربية.

ومن المنتظر، أن يتم إجراء كشفاً طبياً على المغربي سعد لكرو، بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ، خلال مواجهة الزمالك المصري، فور عودة بعثة ناديه إلى السعودية.