الفيحاء يختتم معسكر النمسا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء صباح الأحد، معسكره الإعدادي، بجمهورية النمسا بحصة تدريبية صباحية بقيادة المدير الفني للفريق كونستانتين جالكا .

وبدأ جالكا الحصة باجتماع مع اللاعبين، تحدث فيه عن مجريات المباراة الودية الأخيرة التي لعبها الفريق الجمعة أمام سبارتا روتردام.

ثم أجرى اللاعبون التمارين الاسترجاعية، تبعها بعض التمارين اللياقية والتكنيكية ، واستمرت الحصة التدريبة قرابة الساعة و15 دقيقة متواصلة.

هذا وستتجه بعثة الفريق ظهر الأحد، إلى مطار سالزبورغ النمساوية في طريق العودة إلى السعودية.

ومنح الجهاز الفني للاعبين إجازة لمدة 3 أيام، ويعاود الفريق تمارينه في المجمعة، بداية من الخميس المقبل.