القبض على وافد بحوزته كابلات نحاسية بالجوف - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على وافد بحوزته كابلات نحاسية بالجوف
قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، إنه في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم السبت، وأثناء عمل دوريات الأمن تم الاشتباه بمركبة يقودها وافد آسيوي بالعقد الثاني من العمر ويرافقه آخر وبتفتيش المركبة عثر على كيابل نحاسية وقصاصات كيابل .
وأضاف الناطق الإعلامي أنه تم إحالت المتهمين لمركز الشرطة المختص واشعار النيابة العامة لتولي التحقيق.
هههه[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9763 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يعطيكم العافيه 😍