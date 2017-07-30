القبض على وافد بحوزته كابلات نحاسية بالجوف - صحيفة صدى الالكترونية

سهو الهشال(صدى):

قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، إنه في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم السبت، وأثناء عمل دوريات الأمن تم الاشتباه بمركبة يقودها وافد آسيوي بالعقد الثاني من العمر ويرافقه آخر وبتفتيش المركبة عثر على كيابل نحاسية وقصاصات كيابل .

وأضاف الناطق الإعلامي أنه تم إحالت المتهمين لمركز الشرطة المختص واشعار النيابة العامة لتولي التحقيق.