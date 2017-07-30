المصري وردة يقترب من الفتح - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي الفتح اقترب من التعاقد مع الدولي المصري عمرو وردة، المحترف ضمن صفوف باوك اليوناني.

وقال موقع ” paok mania ” اليوناني، إن وردة بات قريباً من الانتقال إلى صفوف الفتح لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار إلى أن المفاوضات لا تزال سارية بين إدارتي الناديين، إلا أنهما لم يتوصلا لاتفاق نهائي حتى الآن وسلط المصدر الضوء على مسيرة الفتح الموسم الماضي من دوري جميل للمحترفين في المركز الثامن بجدول الترتيب مع مدربه التونسي فتحي الجبال.

يذكر أن وردة، البالغ من العمر 23 عاماً، لعب ضمن صفوف الأهلي المصري، وانتقل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.

وخاض وردة تجربتين بالدوري اليوناني مؤخراً، مع ناديي بانتليكوس وباوك، وشارك في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة مع منتخب بلاده.