بالصور.. قبلة تكلف نجم كرة إنجليزي نصف مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

استغل لصوص تواجد نجم كرة القدم الإنجليزي، جون تيري، في مكان بعيد، للسطو على المنزل، وسرقة محتويات تقدر بنصف مليون دولار.

ونشر تيري صور تذكارية على ” إنستجرام ” ، وبسببها تنبه لصوص محترفون إلى أن الرجل كان خارج منزله في مكان بعيد، فما كان منهم إلا أن انتهزوا الفرصة للسطو على المنزل.

وفي التفاصيل التي نشرها العديد من وسائل الإعلام في بريطانيا تمكنوا من سرقة مجوهرات ومقتنيات بالغة الفخامة مثل حقائب وملابس ذات علامات تجارية عالمية غالية الثمن من فيلا النجم الإنجليزي الواقعة في منطقة ” سيري ” الثرية في غرب لندن، وذلك فور علمهم أن المنزل فارغ، بعد وقت قصير فقط من نشر صورة له عبر حسابه على ” إنستجرام ” ويظهر فيها وهو في رحلة تزلج خارج بريطانيا.

وبلغت القيمة الإجمالية للمجوهرات والمقتنيات الثمينة التي تمكن اللصوص من السطو عليها من الفيلا 400 ألف جنيه إسترليني (520 ألف دولار).

وشارك تيري جمهوره ومحبيه على شبكة التواصل الاجتماعي بصوره وهو في رحلة تزلج بجبال الألب في فرنسا مع زوجته وعائلته، وكتب معلقاً على الصور: ” عدة أيام عظيمة في رحلة تزلج بالخارج مع العائلة “.

ولدى تيري 3.4 مليون متابع من جمهوره العريض على ” إنستجرام ” ، وهو أحد أشهر لاعبي كرة القدم في إنجلترا، كما أنه يعتبر أحد النجوم المشهورين في عالم الرياضة ولديه عدد واسع من المعجبين والمحبين.

وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن الحادثة، واطلعت عليها ” العربية.نت ” ، فإن الفيلا الفارهة للنجم تيري تبلغ قيمتها خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.5 مليون دولار)، أما المسروقات التي تمكن اللصوص من السطو عليها فمن بينها حقائب مصممة خصيصاً لزوجة النجم من أعرق بيوت التصميم العالمية وتبلغ قيمتها الإجمالية 126 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى نسخ موقعة ونادرة من كتب هاري بوتر تبلغ قيمتها 18 ألف جنيه إسترليني، والعديد من المجوهرات والمقتنيات الأخرى.

وتقول الصحيفة إن الشرطة اكتشفت أن اللصوص أمضوا عدة ساعات داخل المنزل وهم يستكشفون محتوياته، ويقومون بالتبديل بين شيء وآخر، أي أنهم كانوا ينتقون المسروقات بعناية ويختارون ما يناسبهم منها، وما يشكل لهم القيمة الأعلى والأكبر.

كما اكتشفت الشرطة البريطانية أن اللصوص أمضوا في غرفة نوم النجم وحدها نحو 45 دقيقة، قبل أن يغادروها ويعودوا إليها مرة أخرى في الليل لكسر الخزنة الموجودة بداخلها، ومن ثم سرقوا ما فيها من مجوهرات وأموال وأشياء ثمينة.