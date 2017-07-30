رئيس النصر يُنفي إقالة المدرب - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، استمرار البرازيلي ريكاردو غوميز في منصبه كمدير فني للفريق الكروي الأول.

وقال رئيس النصر في تصريحات تلفزيونية :” لا نية لإقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة غوميز، هم مستمرون معنا في الموسم الجديد “.

وأشاد فيصل بن تركي بالمستوى الذي قدمه لاعبوه في مباراة الزمالك المصري في ختام منافسات المجموعة الثانية من البطولة العربية، مؤكداً أن النصر كان يستحق الفوز باللقاء.

وأكمل :” كنا نأمل في الوصول إلى نصف نهائي البطولة، على أمل خوض المزيد من المواجهات القوية قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل “.

واستدرك رئيس النصر :” لكن المشاركة في البطولة العربية بشكل عام، كانت مفيدة للغاية بالنسبة للفريق، وخير إعداد لدوري جميل للمحترفين “.

وحول تراجع نتائج النصر في البطولة العربية، أرجع فيصل بن تركي السبب إلى إلغاء بعض المباريات الودية في معسكر الفريق بتركيا، بالإضافة إلى تأخر انضمام المحترفين الأجانب إلى التدريبات الجماعية.

وأتم فيصل بن تركي تصريحاته، بالإشارة إلى أن النادي يدرس السيرة الذاتية للعديد من اللاعبين الأجانب، للتعاقد مع اثنين منهم، في خط الوسط، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.