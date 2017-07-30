" السديس " يُكرم مؤذن المسجد الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

كرم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه بالمسجد الحرام الشيخ حمد الدغريري مؤذن المسجد الحرام .

ويأتي هذا التكريم انطلاقا من اهتمام الرئاسة بتكريم أصحاب الجهود المميزة نظير ما يقومون به من عمل في خدمة الحرمين الشريفين ، وتقديراً لوقتهم وجهدهم المبذول خلال ما يقدمونه .

من جهته شكر الشيخ حمد الدغريري مؤذن المسجد الحرام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتورعبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ما تقدمه الرئاسة العامة من خدمات جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما .