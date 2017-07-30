طلب إحالة خاص بالاستيطان في فلسطين أمام المحكمة الدولية - صحيفة صدى الالكترونية

فدوى عبد الحي برق(صدى):

أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي صباح اليوم الأحد، أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ستقطع إجازتها لاستلام طلب الإحالة من الجانب الفلسطيني، بخصوص الاستيطان، خلال الأيام المقبلة.

وقال المالكي لإذاعة ” صوت فلسطين ” ، إن الجانب الفلسطيني بانتظار تحديد موعد من مكتب المدعية العامة للذهاب إلى لاهاي وتقديم طلب الإحالة.

وبشأن الانضمام إلى عدد من المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، أوضح وزير الخارجية والمغتربين أنه تم تقديم لائحة بأسماء عدد منها للقيادة، التي بدورها قامت باختيار الاتفاقيات والمعاهدات التي يمكن الانضمام إليها في أقرب وقت، مبينا أن هذا الأمر بانتظار قرار من القيادة.

وشدد المالكي على أهمية هذا مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى أوروبا والمنظمات الدولية الذي عقد في مدريد، بهدف تحديد استراتيجية عمل لهؤلاء السفراء، من أجل نقل القضية الفلسطينية خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى مستويات أعلى، تقربنا إلى مستوى إقامة الدولة الفلسطينية.