انقلابيو اليمن يهددون بتحويل البحر الأحمر لـ " ساحة حرب " - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعلن ميليشيات الحوثي، في بيان لها، اليوم الأحد، أنها ستحول البحر الأحمر إلى ” ساحة حرب، وهددت بتصعيد استهدافها لحركة الملاحة في البحر الأحمر.

و كانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت، أمس السبت، تعرض ميناء المخا اليمني لهجوم من قِبَل ميليشيات الحوثي بواسطة ” قارب مسير مفخخ ” ، دون وقوع إصابات.

وجاء في بيان للتحالف، أن الميليشيات استهدفت الميناء ” بقارب مسير مفخخ بالمتفجرات “؛ حيث اصطدم بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن، ونتيجة لذلك وقع انفجار.

يُذكر أن ميليشيات الحوثي قد انقلبت على المؤسسات في اليمن سنة 2014، ويخوض التحالف العربي -بقيادة المملكة- عمليات لاستعادة الشرعية منذ مارس 2015.