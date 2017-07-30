أول فوج حجاج إيراني يصل إلى المدينة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تستقبل المدينة المنورة اليوم الأحد، أول فوج من الحجاج الإيرانيين، قادمين من مطار بندر عباس لأداء مناسك الحج لهذا العام 1438هـ.

وقالت منظمة الطيران المدني الإيرانية إن أول رحلة تحركت في الثامنة من صباح اليوم، على متن طائرة تابعة لشركة ” إيران أير ” للطيران، وستليها رحلتان في الرابعة عصراً والسابعة مساءً.

وكان المشرف على بعثة الحج الإيرانية قاضي عسكر أكد في وقت سابق اكتمال كافة الإجراءات اللازمة لسفر الدفعة الأولى من الحجيج.

يشار إلى أن عدد الحجاج الإيرانيين هذا العام يبلغ 86 ألفاً و500 حاج وحاجة، وسيصلون للأراضي المقدسة ضمن 600 قافلة.