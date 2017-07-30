أول فوج حجاج إيراني يصل إلى المدينة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

أول فوج حجاج إيراني يصل إلى المدينة اليوم
تستقبل المدينة المنورة اليوم الأحد، أول فوج من الحجاج الإيرانيين، قادمين من مطار بندر عباس لأداء مناسك الحج لهذا العام 1438هـ.
وقالت منظمة الطيران المدني الإيرانية إن أول رحلة تحركت في الثامنة من صباح اليوم، على متن طائرة تابعة لشركة ” إيران أير ” للطيران، وستليها رحلتان في الرابعة عصراً والسابعة مساءً.
وكان المشرف على بعثة الحج الإيرانية قاضي عسكر أكد في وقت سابق اكتمال كافة الإجراءات اللازمة لسفر الدفعة الأولى من الحجيج.
يشار إلى أن عدد الحجاج الإيرانيين هذا العام يبلغ 86 ألفاً و500 حاج وحاجة، وسيصلون للأراضي المقدسة ضمن 600 قافلة.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 359 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلنا عين لرجال امننا
الشهيق والزفير محسوبة
إما حج كأي مسلم او دعس وتقليع
abdul[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 2 ساعتين
مرحبا بالحجاج الايرانيين. حجا مبرورا. أمة الاسلام – باختلاف مذاهبنا – امة واحدة مهما حاول اعداء الاسلام شق صفنا.
خالد[ عدد التعليقات: 690 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لا يحييكم هذولا ماهم مسلمين بل مفسدين