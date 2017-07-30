 شاب فلسطيني يصفع جنديا صهيونيا بساحة الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 30

    يوليو

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شاب فلسطيني يصفع جنديا صهيونيا بساحة الأقصى




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