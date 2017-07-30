" الإمارات اليوم " تكشف فضيحة إعلامية منسوبه لها - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

بعد تداول خبر منسوب لصحيفة ” الإمارت اليوم ” ، يزعم أن الجهات الأمنية للمملكة منعت قائد قوات التحالف الإسلامي، راحيل شريف؛ من مغادرة البلاد، نفت الصحيفة صلتها بالخبر، مؤكدة أن ليس أي علاقة بما تم تداوله عن الخبر.

وأكدت الصحيفة على موقعها، أن هذا الخبر ” مفبرك ” ، ولم تقم ” الإمارات اليوم ” بنشره، وأن مروّجيه تعمّدوا نسبه إلى ” الإمارات اليوم ” ؛ موضحةً أن جهة أو مجموعة ما قامت باستخدام رابط مشابه لرابط موقع الصحيفة على الإنترنت ” url ” وبثّت الخبر المزيّف.

وأضافت الصحيفة أن الظروف السياسية التي تجتاح المنطقة، قد تدفع ببعض المرضى والموتورين وضعاف النفوس، إلى اختلاق الأخبار وفبركتها لمآرب تخصّهم، وأكّدت حقها القانوني في ملاحقة كل مَن يتعمّد تشويه صورتها، أو يستغل اسمها لنشر أكاذيبه وافتراءاته.

كما عت الصحيفة القرّاء إلى مواظبة الاطلاع على الأخبار والموضوعات والتغطيات التي تنشرها ” الإمارات اليوم ” عبر المنصّات الرسمية المعروفة، سواء عبر موقعها الإلكتروني:http://www.emaratalyoum.com/ أو حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، كما بثّت صوراً لمجموعة من الروابط الإلكترونية المزيّفة، موضحة التزوير ومحذّرة القرّاء من الأخبار المنشورة فيها.

