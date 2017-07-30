بدء اجتماع وزراء خارجية دول المقاطعة في المنامة - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

بدأ بالعاصمة البحرينية المنامة، الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول الأربعة الداعمة لمكافحة الإرهاب وذلك لمناقشة آخر التطورات بالملف القطرى.

يأتى ذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الأول الذى عقد فى القاهرة، للتنسيق حول وقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، والحد من تدخلاتها فى الشئون الداخلية للدول العربية.

وكان قد التقى وزراء الخارجية الأربع بالعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة مساء أمس، والذى أكد خلال اللقاء على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأربع فى مكافحة الاٍرهاب والتطرف حرصا منها على دعم الأمن والسلام فى المنطقة، لافتا إلى ضرورة حماية المنطقة من سياسات دعم وتمويل الجماعات المتطرفة وإيواء الإرهابيين والتى تسببت فى أزمات إنسانية خطيرة .

وأكد أن الدول الأربع قدمت الكثير من الشهداء فى المعركة ضد الارهاب وفى الدفاع عن أوطانها وشعوبها وأن البحرين تقف صفا واحدا مع شقيقتها فى كل ما تتخذه من مواقف مشتركة وإجراءات لمواجهة التحديات والمخاطر.