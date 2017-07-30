إزالة شعر أجسام الرياضيين.. ما السبب؟ - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تتعدد دوافع الرياضيون عندما يقدمون على حلاقة شعر أجسامهم بشكل منتظم، ومنها تحسين الأداء الرياضي، وتسهيل علاج الإصابة اضافة الى الأسباب الجمالية.

وكشف أحد الباحثون أن لكل نوع رياضة أسباب تختلف عن غيره، حيث يقدم السباحون المحترفون على حلاقة شعر جسدهم بالكامل. وتظهر الدراسات أن لإزالة شعر الجسم التأثير المباشر على الأداء. وقد أظهرت دراسة أجرتها الكلية الأمريكية للطب الرياضي أن السباحين الذين حلقوا شعر جسدهم قدموا أداء أفضل من الذين لم يقدموا على هذه الخطوة.

فيما يعرف أن راكبي الدراجات يحلقون شعر أرجلهم، ومع ذلك، لا توجد دراسات تثبت أن حلاقة شعر الساقين في هذا الإطار لديه فائدة على الأداء.

ويقول قائدوا الدراجات إن لديهم أسبابا أخرى لحلق شعر الساقين، إذ يعتبرون أن هذه الخطوة وقائية للحد من صعوبة علاج الطفح الجلدي وتسهيل عملية تنظيف الجروح والتدليك بشكل أفضل.