بدء تبادل الجثث بين " حزب الله " و " جبهة النصرة " - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

كشفت وسائل إعلام تابعة لميليشيات حزب الله اللبناني، صباح الأحد، أن هناك اتفاقاً بين الميليشيات وجبهة النصرة على تبادل جثث مقاتلين كمرحلة أولى لوقف النار في معركة عرسال، ودخل الاتفاق لوقف النار حيز التنفيذ يوم الخميس، وبعد تبادل الجثث سيتم إطلاق سراح أسرى حزب الله وسيغادر مقاتلو النصرة المنطقة إلى شمال سوريا، مع أي مدنيين يرغبون في الرحيل معهم.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أن الاتفاق يقضي بخروج عناصر النصرة من الجرود مع عائلاتهم نحو إدلب، مقابل الإفراج عن 3 عناصر من ميليشيات حزب الله خطفوا في معركة تل العيس في 2016، وقد عُلم أن المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، نجح كوسيط لإتمام الاتفاق، بينما يتولى الجهاز الأمني نفسه تأمين مرور عناصر النصرة إلى سوريا.