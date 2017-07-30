حملة تفتيشية على المنشآت السياحية في الزلفي - صحيفة صدى الالكترونية

فدوى عبد الحي (صدى):

نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض جولة تفتيشية في محافظة الزلفي، وتفقد المسؤولين بمكتب السياحة والتراث الوطني بالزلفي عدداً من دور الإيواء السياحي.

ويأتي ذلك ضمن الجولات التفتيشية على المنشآت السياحية بالمحافظة هذا الأسبوع، في إطار جهود فرع هيئة السياحة بمنطقة الرياض الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها للنزلاء، حيث تم التنسيق مع الفنادق ومنشآت الإيواء وكالات السفر ومنظمي الرحلات لتقديم برامج وعروض سياحية في الصيف، وتوفير عروض في عدد من الفنادق والرحلات والبرامج السياحية.

يشار إلى أن مسؤولي إدارة التراخيص في فرع هيئة السياحة بمنطقة الرياض قاموا بأكثر من 1500 زيارة للمنشآت السياحية بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة استعداداً لهذا الموسم السياحي.