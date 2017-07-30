مخمور يقتل عشيقته بملهى ليلي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أقدم شاب مخمور ، على قتل عشيقته بعدة طعنات بواسطة قنينة زجاجية مكسورة بأحد الملاهي الليلية في مدينة الدار البيضاء المغربية .

وأكدت مصادر إعلامية مغربية ، أن الجاني عمد إلى كسر قنينة خمر وغرسها في جسد عشيقته التي كانت برفقته في الملهى الليلي، وعمد بعد ذلك، إلى نقلها خارج الملهى وهي تنزف الدماء ، فيما تمكنت الشرطة من اعتقاله .

وأشار المصدر ، أن الجريمة وقعت بعد نشوب خلاف شخصي بينهما حول عدم اعتراف الجاني بابن له من عشيقته التي تكبره بست سنوات، حيث رفض توثيق الزواج، والقيام بالخطوات الإدارية لتسجيل الابن في الحالة المدنية.