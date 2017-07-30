خطيئة فارس بين شويل واسترجاع انحراف الإسلامويين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أكد سعود عبدالله القحطاني، أن الخطاب الإسلاموي بطبيعته لا يؤمن بالدولة القطرية، ولا يعترف بالحدود الدولية، وقد قام بالأساس على وهم إعادة الخلافة الإسلامية إلى وضعها السابق، وهو في أساسه هذا، لا يعير اهتماما للمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مثله في ذلك مثل غيره من الخطابات الأممية، كالخطاب الماركسي على سبيل المثال.

وقال في مقال بعنوان ” الدولة الوطنية والشرعية الأيدلوجية ” ، المنشور في الرياض، إن فارس آل شويل الزهراني قال في أحد آخر بياناته -قبل القبض عليه- إن جنسيته السعودية موضوعة تحت قدميه، وإنه لا يعترف بمفهوم الجنسية، وحقيقة، فقد كان فارس آل شويل في عبارته هذه، ليس إلا مستجلباً ومسترجعاً لعبارة أخرى أطلقها أحد مشايخ الإسلام الحركي السعودي المعروفين، الذي هو نتيجة لتماهيه مع الفكر الإسلاموي لا يؤمن بالجنسية وما يترتب عليها على الإطلاق، مما دفعه للقول وعن إيمان: أن الوطنية ليست إلا عنصرية جاهلية وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قدميه !

وأوضح أن الدولة القطرية تشكل في واقعها تطوراً في العلاقات الدولية التي تمخضت عن معاهدة صلح وستفاليا عام 1648، كان نتيجة هذا التطور أن أصبحت الدولة الوطنية هي الأساس المعترف به مقابل الوضع السابق المتمثل بالإمبراطور الذي يحكم بمباركة البابا، وكثير من المؤرخين يعدون هذا التاريخ نقطة النهاية لمرحلة العصور الوسطى.

وأضاف أن بناء الدولة السعودية كان نتيجة لحركة كفاحية توحيدية تراجيدية، شقت طريقها بكثير من الجهد والتعب والدماء والدموع، ولم تكن أبداً بالعمل السهل، ولم تعتمد بنشأتها على خصوصية تاريخية أو تفتيت استعماري، بل الحقيقة تقول وتؤكد على أن العامل الخارجي كان هو السبب الرئيس لتوقف حدود الدولة عند حدها الراهن، ولولا حصافة الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله، وفهمه لمجريات اللعبة السياسية، وتوقفه عند حدود الدولة الحالية، لكان وجود الدولة نفسه مهدداً بالتفكك والانهيار.

وتابع :” كان خلق الدولة السعودية عملاً شاقاً بالفعل، وقد تكلل هذا الجهد بالنجاح والتوفيق، وولدت الدولة، وحازت على اعتراف المجتمع الدولي، وتمتعت بالشرعية الدولية، وصار لها مكانها المرموق في النظام العالمي ” .