فيروس نادر يهدد حياة مواطني فنزويلا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت بيانات نادرة في فنزويلا أن الدفتيريا، التي تسبب الوفاة لما بين خمسة وعشرة في المئة من المصابين بها، تنتشر في البلاد بسبب سوء أنظمة الصحة العامة ونقص الأدوية الأساسية.

ووفق وزارة الصحة في كوبا التي أوردت البيانات على موقعها على الإنترنت فإن فنزويلا أبلغت منظمة الصحة العالمية بوجود نحو 123 حالة يشتبه في إصابتها بالدفتيريا في الفترة بين شهري يناير كانون الثاني ومنتصف يونيو حزيران وهو ما يرفع إجمالي عدد الحالات المشتبه بها خلال الاثني عشر شهرا الماضية إلى 447.

ولم ترد وزارة الإعلام في فنزويلا ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية (بي.ايه.اتش.او) الذراع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية حتى الآن على طلب للتعليق على البيانات، كما أن الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة في فنزويلا معطل.

وقالت منظمة الصحة العامة، المؤلفة من مجموعة أطباء فنزويليين معارضين لسياسات الصحة العامة في فنزويلا، في بيان بشأن أعداد المشتبه بإصابتهم بالدفتيريا ” عدم توفر المعلومات الرسمية التي تحظى باهتمام عام يمثل انتهاكا للحقوق الدستورية “.