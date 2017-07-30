سر الفستان الذي أرتدته 40 مذيعة إخبارية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثار فستان يٌباع على موقع أمازون ، ضجة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب ارتداءه من قبل 40 مٌذيعة إخبارية في الولايات المتحدة .

وكان قد نشر أحد أعضاء مجموعة (group) عبر موقع فيسبوك – وهي تضم جميع المذيعات الإخباريات في الولايات المتحدة- رابطًا لفستان جميل وسعره معقول معروض للبيع على موقع أمازون، فتهافتت نحو 40 مذيعة على شراء الفستان الذي يبلغ ثمنه 20 دولارًا، وارتدينه جميعهنّ على الهواء.

وقامت إحدى المذيعات بجمع صور زميلاتها ونشرتها عبر حسابها الخاص على موقع تويتر.

والملفت في الفستان أنّه رقيق وبسيط، إضافة إلى ان ثمنه رخيص، الأمر الذي دفع بالمذيعات إلى شرائه.