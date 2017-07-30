صاحب 23 مزرعة في العلا ينتظرون إعفاءهم من القروض - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ينتظر ملاك 23 مزرعة في مركز الجديدة والتي تقع ضمن نطاق الدرع العربي بمحافطة العلا إعفاءهم من القروض الزراعية أسوة بالمشمولين بالأمر الملكي الكريم بعد أن سقطت أسماؤهم من كشوفات لجنة الحصر.

وقال عدد من المتضررين إن اللجنة لم تدرج بعض المزارع ضمن الموقع المحدد وأن صندوق المحافطة خاطب البنك الزراعي بالمدينة المنورة والذي رفع المطالبة للإدارة العامة بالرياض، وجاء التوجيه بالحصر مجددا، ولكن لم تتم تسوية أوضاع الملاك أسوة بالمستفيدين الآخرين بل استمر الحسم عليهم لصالح البنك حتى اليوم، مطالبين بسرعة فتح هذا الملف ومعرفة أسباب استثنائهم من المكرمة الملكية التي تلمست ظروف أصحاب المزارع.

وذكر مدير الصندوق الزراعي بالمحافظة كرّيم البلوي ” للرياض ” أن عددا من الأسماء سقطت من كشوفات اللجنة عقب حصرها للموقع، إضافة إلى أن البعض لم يراجع ليثبت الحيازة وعددهم قرابة 80 اسم ، أما ملاك المزارع الثلاث والعشرين المطالبين بشمولهم بالأمر الكريم فمطالبتهم كانت بعد تاريخ الصرف 12 / 5 / 1435.