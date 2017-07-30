بالفيديو.. أسرع عملية بناء فيلا في تاريخ المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعي فيديو، صوره أحد الشباب وثَق خلالهما تفاصيل تنفيذ وزارة الإسكان لتحدي بناء فيلا خلال 35 يوماً، باستخدام تقنيات البناء الحديثة التي تعتزم اعتمادها في مشروعاتها المستقبلية.

ووثَق الشاب النشط بوسائل التواصل الاجتماعي منصور الرقيبة أولاً بداية العمل بموقع المشروع شمال مدينة الرياض في 21 يونيو الماضي، حيث وقع مع مقاول المشروع على لوحة إيذاناً ببدء تحدي البناء.

وبدا المقطع الثاني الذي تم تصويره في 23 يوليو الجاري، الفيلا وهي مكتملة البناء من كافة الجوانب وجاهزة للسكن، حيث أشار مقاول المشروع إلى أن العمل بها اكتمل في 33 يوماً بدلاً عن 35 يوماً كما كان مقرراً.

وأوضح المقاول أن أجزاء الفيلا يتم تصنيعها وتجهيزها بالمصنع ومن ثم نقلها لموقع البناء، لافتاً إلى أنها طريقة تضمن الجودة العالية وتختصر الوقت والجهد، ولا مجال فيها للأخطاء البشرية، أو لتأثيرات العوامل الجوية.

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