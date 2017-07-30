مصيدة إيرانية على مواقع التواصل لابتزاز علماء المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ينشط قراصنة إيرانيون على وسائل التواصل الاجتماعي منتحلين صفة ” مصورة فوتوغرافية ” شابة تحاول التواصل مع علماء وشخصيات مهمة في المملكة حتى تحظى بثقتهم ومن ثم ابتزازهم للعمل لصالح طهران.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أمس، إن الشخصية التي يعمل من خلالها هؤلاء القراصنة كانت تدعى ميا أشا وفِي الثلاثينيات من عمرها وتمتاز بالجاذبية والجمال الفائق وتعيش في لندن.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الشخصية كانت لها حسابات على معظم وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ولينكدان وواتساب منذ أبريل الماضي.

وتابعت الصحيفة البريطانية أن الفتاة تتواصل مع الشخصيات حتى تحظى بثقتهم ومن ثم تتصل بهم وتصيب أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وفِي النهاية تبتزهم للتعاون.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بمجرد أن يدخل الشخص في مصيدة الفتاة يتم إجباره على العمل لحسابها وأنه كان يتم استهداف أشخاص يعملون في مجال مطوري برمجيات وفنيين، وإداريين في التكنولوجيا، ومن يعملون في الاستشارات في مجال النفط والغاز، والطيران، والرعاية الصحية؛ للعمل لصالح شركات في إيران.

وأوضحت ” ديلي ميل ” أن الحملة تظهر أن إيران تشارك في مؤامرة لتحقيق أهدافها باستراتيجية ” وعاء العسل ” ، وهو فخ التجسس الكلاسيكي الذي غالبا ما ينطوي على الإغواء، وهو الأسلوب الأكثر شيوعا من قبل قراصنة الشبكات الاجتماعية.