شركة الصحراء للبتروكيماويات توفر وظائف لحملة البكالوريوس - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الصحراء للبتروكيماويات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب الميزانية.

– محاسب التقارير المالية.

– مسؤول قاعدة البيانات.

– مشغل حقل.

– أخصائي الصحة الصناعية.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يوليو 2017م؛

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط (هنا).