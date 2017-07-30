شركة أسواق المنتزه تعلن عن وظائف شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات أسواق المنتزه القابضة بالمنطقة الشرقية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الثانوية العامة فأدنى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع متاجرها للتجزئة في محافظة سيهات.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف ضبط الجودة.

– مسؤول مشتريات.

– أخصائي سلامة الأغذية.

– مسؤول مخزون.

– مشرف مستودعات.

– مسؤول صالة عرض.

– مدخل بيانات.

– مهندس برمجيات.

– محاسب.

– مندوب مبيعات.

– مسؤول خدمة عملاء.

– كاشير.

– مشرف أمن.

– حارس أمن.

– مصمم جرافيكس.

– مهندس شبكات.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 11 أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط (هنا).