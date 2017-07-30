اتحاد الكرة يعلن عدد الأجانب المسموح بهم في الأندية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أخطر اتحاد كرة القدم، الأندية أن بإمكانها الاستفادة من ثلاثة لاعبين من مواليد المملكة ضمن صفوف الفريق الأول لكل نادٍ، وذلك بالإضافة إلى اللاعبين الأجانب الستة الذين تم السماح بقيدهم في قائمة الفريق الأول، ليصل بذلك إجمال اللاعبين الأجانب الذين يحق لكل نادٍ إشراكهم ضمن صفوف الفريق الأول إلى ستة لاعبين.

ويفيد خطاب اتحاد الكرة الذي أرسله إلى الأندية قبل أيام، بالسماح للأندية بتسجيل ثلاثة لاعبين من مواليد المملكة في الفئات السنية، الأولمبي والشباب والناشئين والبراعم، ضمن الفريق الأول.

كما أوضح اتحاد الكرة في خطابه، أنه يحقّ للاعب من مواليد المملكة المشاركة في جميع البطولات والمسابقات التي يشرف الاتحاد عليها.