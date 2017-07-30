مشاجرة سعوديين وأمريكى تؤخر إقلاع طائرة شرم الشيخ من القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل(صدى):

تأخر إقلاع طائرة النيل المتجهة من مطار القاهرة اليوم الأحد إلى شرم الشيخ 50 دقيقة بسبب مشاجرة بين 4 ركاب سعوديين وأمريكى على أولوية الجلوس على مقاعد الطائرة وتم الصلح بينهما وإستأنفت الطائرة رحلتها بكل ركابها.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة : أثناء صعود ركاب رحلة طيران النيل رقم 51 إلى الطائرة المتجهة إلى شرم الشيخ حدث إحتكاك بين 4 ركاب سعوديين وأمريكى بسبب أولوية الجلوس على المقاعد وتطور الأمر إلى مشاجرة وإستدعى قائد الطائرة رجال الشرطة حيث تم إنزال الركاب وأثناء تحرير محضر لهم علم الركاب بأنهم سيتوجهون إلى النيابة وعرضوا الصلح بينهم وتم تحرير مذكرة صلح وإستأنفت الطائرة رحلتها بالركاب المتشاجرين بعد تأخير حوالى 50 دقيقة.