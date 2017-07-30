بالفيديو.. " البكر " يفضح أكاذيب التضييق على الحجاج القطريين - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ” البكر ” يفضح أكاذيب التضييق على الحجاج القطريين
ادعى مذيع قناة ” الدوري والكأس ” القطري خالد جاسم -الذي اتهم المملكة بتسييس الحج، وعدم فعالية بطاقة الصراف القطرية في مكة.
ورد المذيع الرياضي السعودي عبدالعزيز البكر على الادعاء، بطريقة عملية أثبتت عدم صحة أقاويله، من خلال سحب أموال عبر بطاقة الصراف القطرية.
ويظهر الفيديو إدخال ” عبدالعزيز البكر” بطاقة الصراف القطرية في جهاز بنكي، وإخراج مائة ريال سعودي كردّ ” عملي ” على المذيع الذي اتهم المملكة بالتضييق على الحجاج القطريين، وعدم فاعلية بطاقة الصراف في مكة.
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9752 ] نشر منذ 1 ساعة
بلا كذب 😤
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 1 ساعة
نص الجبهة
خالد جاسم انت تلعب مع السعوديين
توقع في اي لحظة شوتة بوز او قصف مركز
ههههههة