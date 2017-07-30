بالفيديو.. " البكر " يفضح أكاذيب التضييق على الحجاج القطريين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

ادعى مذيع قناة ” الدوري والكأس ” القطري خالد جاسم -الذي اتهم المملكة بتسييس الحج، وعدم فعالية بطاقة الصراف القطرية في مكة.

ورد المذيع الرياضي السعودي عبدالعزيز البكر على الادعاء، بطريقة عملية أثبتت عدم صحة أقاويله، من خلال سحب أموال عبر بطاقة الصراف القطرية.

ويظهر الفيديو إدخال ” عبدالعزيز البكر” بطاقة الصراف القطرية في جهاز بنكي، وإخراج مائة ريال سعودي كردّ ” عملي ” على المذيع الذي اتهم المملكة بالتضييق على الحجاج القطريين، وعدم فاعلية بطاقة الصراف في مكة.