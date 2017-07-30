هواوي تستعد لإطلاق هاتف جديد أقوى من آيفون 8 - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تستعد الشرك الصينية ” هواوي ” كشف هاتفها الجديدMate قبل نهاية العام الجاري، ووعد الرئيس التنفيذي للشركة بأنه سيكون أقوى وأفضل بكثير من آيفون 8.

وفي مقابلة مع وكالة ” بلومبرغ ” أوضح ريتشارد يو أن عمر بطارية الهاتف الجديد سيكون أطول، كما سيتم تشغيل شاشة الهاتف الواجهة الأمامية بالكامل، فضلاً عن تمتع الهاتف بقدرات أفضل في التصوير وبالشحن السريع.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف الذكي من هواوي خلال مؤتمر برلين للهواتف.

يذكر أن هواتف آيفون تعتمد على شرائح معالجة أقل وذاكرة عشوائية أقل من هواتف أندوريد.

وتشير الوكالة إلى أن هاتف آيفون 7 بلس لديه 3 غيغابايت من الذاكرة العشوائية وسرعة المعالجة تبلغ 2.34 غيغاهرتز، بينما تحتوي هواتف أندرويد مثل Moto Z2 Force و Sony Xperia XZ Premium على معالج ثماني النوى و ذاكرة عشوائية تصل إلى 4 غيغابايت، وبعضها رفعها إلى 6 وحتى 8.