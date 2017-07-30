الهلال يرعى بطولة الترجي طبيا - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

يشارك نادي الهلال ممثلا في إدارة المسؤولية الإجتماعية بالنادي عبر فريق الهلال السعودي التطوعي في الرعاية الطبية لبطولة الترجي 10 على كأس سمو نائب أمير منطقة عسير، وتأتي هذه الرعاية ضمن سلسلة برامج مجتمعية هادفة يقدمها نادي الهلال لخدمة الوطن والشباب وهي أحد أبرز أهداف إدارة النادي واهتماماتها بتنمية الفرد والمجتمع وتميز الزعيم عن الكثير من الأندية في هذا الجانب .

من جهته أكد قائد فريق الهلال السعودي التطوعي بعسير طلال أبو نخاع حرص إدارة وأعضاء شرف نادي الهلال وعلى رأسهم هرم النادي إداريا الأمير نواف بن سعد بالإضافة إلى مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بالنادي سعود السبيعي على دعم مختلف أنشطة الشباب والحرص على ممارسة هواياتهم في بيئة منظمة وصحية، كما أن الجانب المجتمعي يحظى باهتمام كبير من كافة المنتمين لزعيم الأندية وهو أقل ما يقدم لخدمة الوطن والمواطن والفرد والمجتمع وبرنامج مساعد الطبي هو أحد أبرز البرامج النوعية المجتمعية على مستوى الشرق الأوسط ويهتم بتقديم الرعاية الطبية لبطولات الأحياء التي تنظمها الروابط الفرعية بمختلف مناطق المملكة أو المدرجة تحت مظلتها، كما أن هذا التعاون سيصل إلى بعض دول الخليج والدول العربية تحت مسمى المسؤولية الاجتماعية بنادي الهلال السعودي والذي يقدم هذه الرعاية الطبية كأحد برامجه ومهامه وإسهاماته في الجانب الاجتماعي والعمل التطوعي .