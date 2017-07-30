العثور على حقيبة فيها آلاف الدولارات و 22 سبيكة ذهبية أسفل شجرة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

عثر ألماني على حقيبة بها آلآف الدولارات وسبائك ذهبية حت شجرة وقام بتسليم هذه الثروة الصغيرة إلى شرطة برلين.

فيما اكدت السلطات الألمانية ، أنه بتفتيش الحقيبة تبين انها تحوي 3500 يورو (4097 دولارا) و22 سبيكة ذهبية إجمالي وزنها كيلوغرام واحد وتقدر قيمتها بنحو 30 ألف يورو ، وتم العثور على هذه الأموال والذهب أمام بنك بمنطقة نيوكولن وهي واحدة من أفقر المناطق في برلين، وقال صاحب الثروة في وقت لاحق للشرطة إنه وضع الحقيبة أسفل الشجرة لحين قفل دراجته لكنه نسيها تماما.