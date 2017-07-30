بالفيديو.. حسناء بريطانية تحارب " داعش " في العراق - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قررت خبيرة التجميل البريطانية لورا جونز، السفر إلى العراق لمحاربة تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

وقالت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية إن لورا جونز 24 عاما، وهي خبيرة تجميل من فازاكيرلي من مدينة ليفربول قد قررت السفر للعراق للمشاركة في كفاح الأكراد في مدينة أربيل ضد داعش .

وتعتزم جونز السفر مع نجمة غناء كردية فنلندية وناشطة حقوق في مجال المرأة مستهدفة من قبل التنظيم الإرهابي داعش بعد وضعها على قائمة الاغتيال

وأعلنت جونز في تصريحات نشرتها الصحيفة أنها لا تخاف من الجماعة الإرهابية وتتطلع إلى عملها الجديد مع الثورية هيلي لوف المغنية الكردية الفنلندية وناشطة حقوق المرأة السيدة لوف الموضوعة على قائمة ” المطلوبين ” من قبل الجماعات المتطرفة بالعراق بعد تصوير فيديو موسيقي يسخر من داعش.

فيما سيكون منزل خبيرة التجميل بمنطقة أربيل، وهي مدينة تبعد ساعة واحدة عن معاقل داعش في الموصل.

وقالت جونز للصحيفة ” أنا لست خائفة لأنني أعلم أنني سوف أكون بأمان وداعش تريد منى أن أكون خائفة حتى لا أسافر، لكنهم الآن أقلية في العراق” .

http://video.dailymail.co.uk/video/mol/2017/07/29/8127840601345772907/640x360_MP4_8127840601345772907.mp4?_=1