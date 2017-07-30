بالفيديو.. حسناء بريطانية تحارب " داعش " في العراق - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حسناء بريطانية تحارب ” داعش ” في العراق
قررت خبيرة التجميل البريطانية لورا جونز، السفر إلى العراق لمحاربة تنظيم ” داعش ” الإرهابي.
وقالت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية إن لورا جونز 24 عاما، وهي خبيرة تجميل من فازاكيرلي من مدينة ليفربول قد قررت السفر للعراق للمشاركة في كفاح الأكراد في مدينة أربيل ضد داعش .
وتعتزم جونز السفر مع نجمة غناء كردية فنلندية وناشطة حقوق في مجال المرأة مستهدفة من قبل التنظيم الإرهابي داعش بعد وضعها على قائمة الاغتيال
وأعلنت جونز في تصريحات نشرتها الصحيفة أنها لا تخاف من الجماعة الإرهابية وتتطلع إلى عملها الجديد مع الثورية هيلي لوف المغنية الكردية الفنلندية وناشطة حقوق المرأة السيدة لوف الموضوعة على قائمة ” المطلوبين ” من قبل الجماعات المتطرفة بالعراق بعد تصوير فيديو موسيقي يسخر من داعش.
فيما سيكون منزل خبيرة التجميل بمنطقة أربيل، وهي مدينة تبعد ساعة واحدة عن معاقل داعش في الموصل.
وقالت جونز للصحيفة ” أنا لست خائفة لأنني أعلم أنني سوف أكون بأمان وداعش تريد منى أن أكون خائفة حتى لا أسافر، لكنهم الآن أقلية في العراق” .
http://video.dailymail.co.uk/video/mol/2017/07/29/8127840601345772907/640x360_MP4_8127840601345772907.mp4?_=1
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9752 ] نشر منذ 2 ساعتين
المصيبه لاقلتوا حسناء😥🤔
كان زمان[ عدد التعليقات: 1062 ] نشر منذ 2 ساعتين
مين اللي حسناء ..
ضاع الذوق عند البشر لهدرجة … ..
💛د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6011 ] نشر منذ 1 ساعة
😅😂المصيبة ي أمل
عدم إقتناعك إن الأذواق مختلفة.
ولولا إختلاف الأذواق لبارت السلع ف الآسواق🤔
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 1 ساعة
هو انتم قايلين قشراء ام حسناء
💛د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6011 ] نشر منذ 1 ساعة
فيه ناس ذوقهم { راقي } ف كل شئ🌼
و
فيه ناس ذوقهم { مدحدر } ف كل شئ😞
تاااامه[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 1 ساعة
اجل تبين تحاربين داعش
والله ليلعبو فيج لعب
قعدين ف بلادج ابرك لج عن الغباء الزايد
💛د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6011 ] نشر منذ 1 ساعة
ورد التعبير في القرآن الكريم عن خلقة الإنسان تارةً بقوله تعالى : ( وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ )
وتارةً اُخرى بقوله تعالى : ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ )
والمعنى أنّ اللّه تعالى جعل صورة الإنسان صورة حسنة وخَلَقه في أحسن تقويم ، والتقويم معناه جعل الإنسان ذا قوام ، وقوام الشيء هو ما يقوم به الشيء ويثبت ، فالآيات تريد أن تبيّن أنّ صورة الإنسان بشكل عامّ صورة حسنة ، وأنّ هذا النوع من الكائنات الحيّة يمتلك أحسن قوام بحسب الخلقة.
والآن نتساءل ما هي الصورة الحسنة ؟ وما هو أحسن قوام ؟🤔🤔
💛د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6011 ] نشر منذ 54 دقيقة
الجواب عن الصورة الحسنة هو أنّه ليس المقصود بها صباحة المنظر وملاحته ، إذ ليس جميع البشر كذلك
بل المقصود تناسب أجزاء الإنسان بعضها مع بعض وتناسب مجموعها مع الغاية التي خُلق من أجلها
فالأجهزه الفعّالة في جسم الإنسان فيها غاية التناسب والإنسجام وتفاعل بعضها مع البعض الآخر حتّى في جسم الإنسان الذي له يد زائدة ، أو رجل أو غير ذلك.
فجسم كلّ إنسانٍ ـ حتّى الإنسان ناقص الخلقة ـ نراه متناسب الأجزاء والأجهزة بمعنى إنسجام بعضها مع البعض الآخر.
ونراه أيضًا متناسب الأجزاء بمعنى إنسجامها مع الغاية والهدف من خليقة حيث أنّ مجموع هذا التركيب الخاصّ من
الجسم والروح يعتبر منسجمًا مع درجة الكمال التي ينبغى للإنسان الوصول إليها من خلال هذه التركيبة الخاصّة المكوّنة من الجسم والروح.
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يتبع*
💛د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6011 ] نشر منذ 41 دقيقة
والجواب عن أحسن قوام هو أنّ نوع الإنسان وجنس هذا الكائن الحيّ صالح بحسب الخلقة للعروج إلى الرفيع الأعلى والفوز بحياة خالدة عند ربّه ، سعيدة لا شقاء فيها.
وذلك بما جهّزه اللّه به من العقل والعلم النافع ، ومكّنه منه من العمل الصالح.
فكلّ إنسان ـ حتّى الناقص الخلقة ـ يستطيع من خلال هذه التركيبة الخاصّة التي خلق عليها أن يرتقي ويرتفع إلى الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح.
إذاً فما نجده في بعض الأفراد من زيادةً في خلقة بعض الأعضاء أو نقصانٍ فيها لا يتنافى أبداً مع كون صورة الإنسان بحسب النوع صورة حسنة بالمعنى الذي ذكرناه ، ولا يتنافى أيضًا مع كون الإنسان بحسب النوع يمتلك أحسن قوام بالمعنى الذي ذكرناه.
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آنتهى*🌷
برق[ عدد التعليقات: 10396 ] نشر منذ 33 دقيقة
وَيْل أمها صدق
بالحرام لو طاحت في يدينهم ليخلونها تجيب توأم في شهر
سلطان[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 27 دقيقة
اربحي العافية واجلسي
يخلونك مغارة علي بابا هههههههههههههههههههههههههههههه
عاشق ومجروح[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 21 دقيقة
وينهاا عن الحد الجنوبي والحوثين ,,,, خلوهااا تجي تحاارب ويااهم …
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 9 دقائق
استغفر الله العظيم هذي شكلها تحرش فيهم تبغاهم يشيلونها ههههههه