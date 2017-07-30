عمليات الجزيرة تعلن مقتل 15 عنصراً من " داعش " غربي الانبار - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

كشف اللواء الركن قاسم المحمدي، قائد عمليات الجزيرة بالعراق ، اليوم الأحد، عن مقتل 15 عنصراً من تنظيم “داعش” وتدمير أربع عجلات مفخخة غربي محافظة الأنبار.

وقال المحمدي إن ” قوة أمنية، وبمساندة العشائر نفذوا، فجر اليوم عملية نوعية في عمق الصحراء بمنطقة أم الوز شمال غرب مدينة حديثة (160 كلم غرب الرمادي) ” ، موضحاً أن ” العملية تمت بإسناد طيران التحالف الدولي ” ، مشيرا أن ” العملية أسفرت عن مقتل 15 عنصراً من داعش وتدمير أربع عجلات مفخخة، وإيقاع خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف العدو “.

وتابع: أن القوات الأمنية والعشائر تواصل عملياتها في الصحراء لمطاردة عناصر داعش الذين فروا إليها بعد طردهم من المناطق والمدن المحررة بالأنبار.