القطيف تستكمل إجراءات تعويض سكان الأحياء المجاورة لـ " المسورة " - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تستكمل محافظة القطيف إجراءات تعويض عدد من سكان الأحياء المجاورة لحي المسورة ببلدة العوامية، الراغبين في السكن خارج البلدة.

واستقبلت المحافظة أمس السبت أكثر من 40 مواطناً، وشرعت في دراسة توفير مساكن مؤقتة لهم، أو تعويضهم بصرف مبالغ مالية بما يعادل قيمة السكن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف في هذا الخصوص.

واشترطت المحافظة لإكمال الإجراءات إحضار صك المنزل أو عقد الإيجار، بالإضافة لبطاقة الهوية الوطنية، ودفتر العائلة.

وتشمل إجراءات التعويض سكان أحياء الديرة، والمنيرة، والمنصوري، والطفيف، والكليبي، بالإضافة لأحياء الصعبي، وأم المريس، والربانية، والمهندي، وغرب الجميمة، وغرب العوينة.