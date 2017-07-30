قطر على أعتاب الإفلاس - صحيفة صدى الالكترونية

قطر على أعتاب الإفلاس
كشفت تقارير اقتصادية غربية عن كارثة وشيكة قد تعصف باقتصاد قطر لسنوات مقبلة.
ينطلق اجتماع العاصمة البحرينية المنامة، صباح اليوم الأحد، بين وزراء خارجية كل من مصر والمملكة، والبحرين، ودولة الإمارات، لتنسيق المواقف والتأكيد على مطالبهم من دولة الفتنة قطر.
وأكدت التقارير الغربية، أن ” الودائع الأجنبية ” لدى البنوك القطرية شهدت تراجعًا تاريخيًا خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه وفقًا لبيانات البنك المركزى لقطر، فإن ودائع العملاء الأجانب فى البنوك القطرية انخفضت بنسبة 58.7% مقارنة بشهر مايو الماضى.
وذكرت شبكة CNN الأمريكية، أمس السبت، أن ودائع العملاء الأجانب فى البنوك القطرية بلغت فى يونيو الماضى 58.184 مليار ریال قطرى، مقابل 170 مليار ریال قطرى فى مايو الماضى، ما يعنى تراجعًا شهريًا حجمه 14 مليار ریال قطرى.
فيما كشفت وكالة أنباء “بلومبيرج” العالمية، أن الكثير من العملاء الأجانب سحبوا من صناديقهم الاستثمارية بالدوحة معظم أموالهم بعد أزمة قطر مع الدول الأربعة.
وأعلنت بلومبيرج، عن انخفاض الودائع الأجنبية لدى المقرضين الـ18 فى أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعى المسال فى العالم بنسبة 7.6% لتصل إلى 170.6 مليار ريال بما يعادل نحول 47 مليار دولار فى يونيو الماضى.
ونشر البنك المركزى القطرى الأسبوع الماضى، بيانات على موقعه الإلكترونى، أكدت أن الانخفاض فى الودائع الأجنبية بالبنوك المحلية هو الأكبر منذ نوفمبر 2015، فيما ارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 1.1% فى يونيو الماضى بفضل قفزة فى الأموال المحلية التى تحاول الحكومة القطرية ضخها باستمرار لمواجهة الأزمة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد الدوليين، أنه من المتوقع أن تتعرض سيولة قطر المحلية لضغوط بسبب الخلاف الدبلوماسى مع الرباعى العربى، حيث إن بنوك قطر قد ازداد اعتمادها على التمويل الخارجى فى ظل انخفاض أسعار الطاقة عالميًا.
وأوضحت التقارير الاقتصادية الغربية، أن انخفاض الودائع الأجنبية التى تمثل 22% من إجمالى الودائع، يأتى بالرغم من رفع المقرضين القطريين أسعار الفائدة لمحاولة جذب الأجانب.
وذكرت بلومبيرج، أن سعر الفائدة ارتفع بين البنوك فى قطر لمدة 3 أشهر، فيما تراجع معدل الائتمان المصرفى الإجمالى فى قطر بنسبة 0.6% فى يونيو إلى 780 مليار ريال.
وأكدت مؤسسات وتقارير عالمية، أن الاحتياطيات القطرية لن تساند الريال فى الأجل الطويل وأنه يتجه نحو الهاوية، وأن القطاع المصرفى لن يتمكن من الصمود طويلاً أمام المقاطعة العربية خاصة بعد نزوح نحو 6 مليارات دولار من الدوحة فى شهر واحد.
ياليل خبرني[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله مدري عن هالتقارير ماشفنا عندهم ارتفاع اسعار او الغاء بعض الرواتب والمستحقات الماليه … الله يفك هالزمه ويكتب كل مافيه خير للبلدنا السعوديه ويحفظ القاده
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياولد موزوة القادم مذهل ايها الملط
وكل اخونجي يصيح ترون على قدر الالم
كوكو لولو 555555555[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم لاشماتة بس يستاهلون القطريين مايجونا الا بجيوب جكس ار اخر موديلات وجيوب لاكاسز كلة عشان يحرون السعودية الان يدورون السلف سبحان من يغير ولا يتغير
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9752 ] نشر منذ 1 ساعة
تميم تعال اوشوشك
.
.زوجتك وتطلقت 😥..وعيالك وتشتتوا
وموزه مع احترامي الشديد لها ضيعتك وخربت بيتك
عليك الان ان تجلس مع نفسك وتراجع حساباتك
ستجد انك مفلس من جميع الجهات
عليك تلم اغراضك وتجي وتقبل راس سلمان ورجليه وتوقع بيديك ورجليك ع كل الشروط
وديرتك بيحررها لك سلمان من المحتلين وبيردها لك
فكر فكر بنصايح اموله وماهتخسر 😊
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9752 ] نشر منذ 1 ساعة
ركز ياتيم وفكر بنصائح اموله ولا اريد الا دعواتك 😊
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 10034 ] نشر منذ 1 ساعة
اي اسمع كلامها ترا ها ماتوشوش اي احد وكلامها صح😓
بنت ابوها[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 1 ساعة
من خلال تعليقاتك عرفت ان شخصيتك مره ضعيفه وانطوائيه وتحاولي تظهري قوتك خلف الكيبورد فيكي عيوب شخصيه مثل خشونة شعرك وقصر قامتك ولكن مشكلتك الرئيسيه في شخصيتك المهزوزه وانبهارك بقوة الاخرين
اظافه للتقليد الغبي في التعليقات
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9752 ] نشر منذ 52 دقيقة
بنت ابوها يسعد مساك حبيبتي 😊
شكرا ع تحليلك شخصيتي
وجهة نظرك ونحترمها ونحترم صاحبها
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 39 دقيقة
امل شنب شعره طويل وملفلف لابس طاقيه وثوب زراراته مقطوعه وهو يعلق يمينه مفتاح الددسن ويساره مالبورو احمر
هذا تحليلي لشخصيته
كان زمان[ عدد التعليقات: 1062 ] نشر منذ 29 دقيقة
لالالالالالا
أمل أنثى …… كاملة الأنوثة ..
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9752 ] نشر منذ 23 دقيقة
فالحقيقه نعم مثل ماقال الاخ
انا شنب 👍
فلايوجد دليل اني بنت الا هالاسم
وهذا ليس دليل قاطع اني فتاة
رعد[ عدد التعليقات: 681 ] نشر منذ 9 دقائق
شنب او فتاه ليس له اهميه قصوى-المهم والاهم مايرشح من معلومات -فهي من وجهة نظري فهي قيمه جدا وخصوصا في بعض الامور الطبيه-واصلي بارك الله فيك والى الامام دوما –