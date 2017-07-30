سبعيني يطلق النار في وجه زوجته العشرينية لشكواها من أدائه الجنسي - صحيفة صدى الالكترونية

سبعيني يطلق النار في وجه زوجته العشرينية لشكواها من أدائه الجنسي
أطلق أمريكي يٌدعى كلارنس وايت البالغ من العمر 72 عاماً ، النار على وجه زوجته دومينيك البالغة من العمر 28 عاماً ، بعدما اشتكت من أدائه الجنسي ، في منزلهما في برونكس- نيويورك .
وكانت قد عثرت الشرطة على السيدة دومينيك جالسة على الأرض في مدخل منزلهما ، وقد أصيبت المرأة الشابة بخدها الأيمن، وكانت حالتها خطرة لكن مستقرة.
وأوضح الأطباء في مركز جاكوبي الطبي أن بعض شظايا الرصاص كانت لا تزال في وجهها.
وقال السيد كلارنس للشرطة إنه كان يتجادل مع زوجته قبل ساعات من إطلاق النار، لافتاً الى أنه يعاني من مشاكل مادية بسبب خسارته لوظيفته.
واعترف الرجل بفعلته، لافتاً الى أنه بعدما طلبت منه زوجته الخروج من المنزل قام بجمع حقائبه، عندها وجد المسدس فوضعه في جيبه، وعندما حاول التحدث الى دومينيك مرة أخيرة ولم تستجب له أطلق النار على الفور.
وشدد السيد كلارنس على أنه لم يكن يريد أن يطلق النار عليها، بل إنه كان فقط يريد إخافتها.
وقالت مصادر الشرطة إن الزوج اتصل على الفور بفرق الإنقاذ، وأعطى زوجته منشقة لإيقاف النزيف.
جميل[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب من أول كان ما وافقتي عليه
رعد[ عدد التعليقات: 681 ] نشر منذ 2 ساعتين
72؟—28؟-وتشتكي من ادائه الجنسي-راحت ايام صواريخ باتريوت وسكود-واصبح السلاح المستعمل مدفع هاون للعرض فقط-وفي المقابل اي في الطرف الاخر يحتاج للصواريخ البلاستيه عابرة القارات وبعض التجارب النووويه كما يفعله الدب الكوري-
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما لها حق تكسر الرجال وهو بعمر فوق ال70 فرق العمر كبير .. مثل هالحالة للاسف موجود ها في غالب المجتمعات اما بسبب الطمع او بسبب عادات متخلفة او لاسباب وظروف الحاجة وهذي اسوأها او بسبب المراهنات والتحديات وفي اكثر الحالات تكون البنت هي الضحية
سلطان[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 2 ساعتين
يبيله حبه زرقاء
ترفع راسه ههههههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش حدك علية من بدري
كان زمان[ عدد التعليقات: 1062 ] نشر منذ 35 دقيقة
يارجل كان خليت قوتك وعنفك بالفراش ……