جلد بائع تحرش بامرأة في محل مفروشات بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

جلد بائع تحرش بامرأة في محل مفروشات بجدة
قضت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة تأييد الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بجدة خلال الفترة الماضية والمتضمنة الحكم على بائع مفروشات (وافد) بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وجلده خمسين سوطًا، بالإضافة لترحيله بعد انقضاء محكوميته وذلك على خلفية تحرشه بزبونة.
وتعود تفاصيل القضية بالتزامن مع اتصال الفتاة على هاتف المحل لاستفسارها عن أحد أنواع الموكيت المعروضة للبيع لديه حيث رد عليها العامل بعبارة (تعالي يا حبيبتي وسوف أراعيك بالسعر)، وتواصل سيناريو القضية عندما حضرت الفتاة المذكورة للمحل بصحبة زوجة شقيقها والتي قامت بإبلاغ زوجها عن تفاصيل التحرش الذي تعرضت له شقيقته.
ومن ثم دخل الشاب للمحل وحاول الاعتداء على العامل قبل أن يتم فض المضاربة وإحالة القضية للجهات الأمنية قبل أن يتم استجواب العامل من جهات التحقيق والتي وجهت له تهمة التحرش بالفتاة من خلال لمس صدرها بالإضافة إلى التحرش اللفظي من خلال المكالمة الهاتفية التي سبقت حضورها للمحل، بحسب “ المدينة ”.
وعقب إحالة القضية للمحكمة الجزائية تم ادانة العامل الوافد بالتحرش الهاتفي وذلك بإقراره بترديده لعبارة (تعالي يا حبيبتي) فيما لم يثبت لناظر القضية قيامه بلمس صدر الفتاة، خاصة أن المدعي بالحق الخاص لم يحضر للمحكمة وبناء عليه تم الحكم في الحق العام بسجن الوافد لمدة ثلاثة أشهر وجلده خمسين سوطًا، بالإضافة إلى ترحيله خارج البلاد.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 2 ساعتين
سربوت جرار
يجب دهك هكذا اشكال بالنعال ثم يسلم للشرطة
زي بنقالي بريدة المتحرش بطفلة
ينلطم صح وبعدين انشاء الله ينحكم بس ترحيل
لان القضاة بصراحة يراعون الاجانب
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1830 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسنتم ووفقكم الله
رامي الايطالي[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
حركات ابو يمن معروفين
رعد[ عدد التعليقات: 681 ] نشر منذ 2 ساعتين
من ضربته ايديه ماحد بكى عليه-يستاهل-الا وين اهل عمان اللي كانو يعلقون معنا في الصحيفه فقدناهم-
همس ~[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتصلت عليه ورد عليها ؛
تعالي ياحبيبتي وسوف اراعيك بالسعر 😠 ~
وهي ماصدقت وراحت له هالواطي 😤 ~
هو المحكمة ماقصرت فيه بس هي ي ليت اخوها يجلدها لين تتوب وتعقل من هالحركات ~
الحربي[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 2 ساعتين
بِسْم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة، اجل غرقان بالحب يابويمن ( تعالي ياحبيبتي) .
هالحين السجن يناديك يابويمن ( تعال ياهبيبي) وراح تستمر علاقة حبك مع السجن ثلاث شهور ولاتنسى المثل:
(( من حبك دبك)) يعني خمسين جلدة بالسوط ، الله يديم عليك المحبة ، اللهم لاحسد.
مع وافر المحبة.
باال[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 ساعتين
دحين اي واحد وافد يعمل مشكلة بسيطه مضاربه او معاكسه طوالي ترحيل حتفتكروا كلامي ياوافدين ياغريب خلك وكن اديب مؤدب انت جي تشتغل ولا جي تدور حريم هب عليه
صداوي[ عدد التعليقات: 1184 ] نشر منذ 2 ساعتين
ودي أصدق معقول من اول مكالمه صار الحب 😂
الواقع[ عدد التعليقات: 4855 ] نشر منذ 2 ساعتين
السياط على ظهره سيبقى ذكرى أليمة في حياته هنا المملكة العربية السعودية تخفظ فيها الأعراض وينفذ فيها شرع الله
كان زمان[ عدد التعليقات: 1062 ] نشر منذ 2 ساعتين
تحمل عبثك وقله أدبك …….
نورة[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب في الف محل غيره خصوصا ان الموضوع في جدة والمفروض من اول ماسمعت التحرش اللفظي انسحبت ولافكرت تروح .. وتكون بلغت عن كلامه لها
القرشي[ عدد التعليقات: 1745 ] نشر منذ 1 ساعة
من البداية البنت ليش تروح لهذا الوسخ خاصة بعد ما رد عليها في الهاتف وقلها (تعالي يا حبيبتي وسوف أراعيك
بالسعر) يعني الكتاب واضح من عنوانه إيش مقصده ومراده منها ؟!
ليش ما علمت أخوها من البداية عن طريقة رد هذا البائع لها في الهاتف ؟!
والأمر الآخر كيف تدعي على البائع بلمس صدرها وما تحضر جلسة المحاكمة خاصة إنه لها حق خاص لو ثبت
هذا الإدعاء عليه وتكون عقوبته أشد من العقوبة إللي صدرت في حقه ؟!
أركان القضية فيها شيء من الغموض … الله أعلم من هو الظالم ومن هو المظلوم .
االصقري[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 58 دقيقة
لو سعودي سجن سنتين وفصل وسابقة وتشويه سمعه وجلد وغرامه ويمكن يرحل للمريخ
الأجنبي لا حكم خفيف ومشي الحال
……….
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 55 دقيقة
السؤال اللي يطرح نفسه كيف تجرأ عليها وقالها ياحبيبتي
الا اذا كانت هي تتغنج عليه ويمكن اكثر من كذا
وثانيا ليش راحت له عشان يلمس صدرها
لو ماكانت مشتهية هالشي ماكان جته من الاساس وهي تعرف انه راعي تحرش على قولتها
هذا ماهو تحرش هذه علاقه كامله بينهم لأنها لو كانت ماتبي الشي هذا المفروض ماتروح له بالمحل جده مليانه محلات مفروشات مو لازم تشتري منه
مشكلة المسؤول عندنا لا يفرق بين التحرش والعلاقه طواعيه
او يستغبي بمعنى اصح
عاشق ومجروح[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 27 دقيقة
عاادي يااشباااب ,,, تحرش فقط مااسوى شي غلط ,, شاافهاا جميلة قط عليها كم كلمة حلوة وانتهت السالفة …. خيرهاا بغيرهاا ,,
القرشي[ عدد التعليقات: 1745 ] نشر منذ 26 دقيقة
أخوي سلمان الروسان إنت ماسمعت من فترة عن شي إسمه ( مبدأ الستر على المرأة ) !!!!
يعني المرأة تكلم وتبني علاقات وترسل صور لهذا و لذاك وإذا زهقت من واحد فيهم أدعت عليه وقالت
الحقوني هذا يهددني ويبغى يبتزني !!!
ويا ويل الضحية إللي يطيح في طريقها من إللي رايح يجيه أما هي فما يجيها أي شي ولا يوجهلها أي سؤال
سواء من جهات الإختصاص أو من أهلها لأن أهلها طبعآ مايبلغون عن إللي سوته بنتهم سواء كان أب أو أخ
أو زوج بذريعة ( مبدأ الستر على المرأة ) .
سلطان[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض