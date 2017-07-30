جلد بائع تحرش بامرأة في محل مفروشات بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قضت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة تأييد الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بجدة خلال الفترة الماضية والمتضمنة الحكم على بائع مفروشات (وافد) بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وجلده خمسين سوطًا، بالإضافة لترحيله بعد انقضاء محكوميته وذلك على خلفية تحرشه بزبونة.

وتعود تفاصيل القضية بالتزامن مع اتصال الفتاة على هاتف المحل لاستفسارها عن أحد أنواع الموكيت المعروضة للبيع لديه حيث رد عليها العامل بعبارة (تعالي يا حبيبتي وسوف أراعيك بالسعر)، وتواصل سيناريو القضية عندما حضرت الفتاة المذكورة للمحل بصحبة زوجة شقيقها والتي قامت بإبلاغ زوجها عن تفاصيل التحرش الذي تعرضت له شقيقته.

ومن ثم دخل الشاب للمحل وحاول الاعتداء على العامل قبل أن يتم فض المضاربة وإحالة القضية للجهات الأمنية قبل أن يتم استجواب العامل من جهات التحقيق والتي وجهت له تهمة التحرش بالفتاة من خلال لمس صدرها بالإضافة إلى التحرش اللفظي من خلال المكالمة الهاتفية التي سبقت حضورها للمحل، بحسب “ المدينة ”.

وعقب إحالة القضية للمحكمة الجزائية تم ادانة العامل الوافد بالتحرش الهاتفي وذلك بإقراره بترديده لعبارة (تعالي يا حبيبتي) فيما لم يثبت لناظر القضية قيامه بلمس صدر الفتاة، خاصة أن المدعي بالحق الخاص لم يحضر للمحكمة وبناء عليه تم الحكم في الحق العام بسجن الوافد لمدة ثلاثة أشهر وجلده خمسين سوطًا، بالإضافة إلى ترحيله خارج البلاد.