تفاصيل فصل موظفين لتورطهم في قضايا فساد بـ " المياه الوطنية " - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

فصلت شركة المياه الوطنية أمس السبت، ثلاثة موظفين بينهم قياديين بالمنطقة الغربية؛ لتورطهم في قضايا فساد، كما كفَّت يد 12 قيادياً وموظفاً خلال الأشهر الماضية في فروعها بمكة وجدة والرياض، وأحالتهم للتحقيق العاجل، وفق لمصادر مطلعة.

وأكدت المصادر، أن الشركة عمَّمت خطاب فصل أحد قيادييها عبر البريد الإلكتروني؛ لإحاطة جميع الموظفين بانتهاء العلاقة التعاقدية، مشيرة إلى أنه خلال العام الجاري تم التحقيق مع قياديين وموظفين؛ لوجود مصالح شخصية في ترسية عقود بين بعض الإدارات ومقاولين أُدرجت في بعض تقاريرها ثبوت نقص مخرجات وعدم تحقق أهداف مشاريع وعقود بملايين الريالات واختراقات لأنظمة الشركة.

وكشف المصادر صدور قرارات عدة في وقت سابق كان أهمها إعفاء الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، وإعفاء عدد كبير من القيادات التنفيذية، شملت المدير التنفيذي للموارد البشرية والمدير التنفيذي للمالية والمدير التنفيذي للمشاريع الرأسمالية، كاشفةً عن إعفاء رئيس تنفيذي قبل ثلاثة أشهر بعد موافقته على استقالة أحد المتهمين ومنحه حقوقه المالية ما يعد مخالفة.