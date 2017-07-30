تظاهرات في لندن بالأقنعة احتجاجا على وفاة شاب داخل معتقل - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

شهدت العاصمة البريطانية لندن احتجاجات عنيفة بعد وفاة شاب أسود يسمى رشان تشارلز كان معتقلا لدى الشرطة في منطقة هاكني.

ويبلغ تشارلز من العمر 20 عاما، ومات بعد أن اعتقلته الشرطة يوم 22 يوليو في دالستون بشرق لندن.

وتجري اللجنة المستقلة للشرطة تحقيقا لتحديد أسباب الوفاة.

ونشبت مواجهات غاضبة مساء الجمعة بين الشرطة ومحتجين رفع بعضهم لافتات لحركة ” حياة السود مهمة ” المعادية للعنصرية، بينما أغلق بعضهم الطرق ووضعوا فُرشا فيها ثم أضرموا فيها النيران.

ولجأ بعض المحتجين الذين كانوا يرتدون أقنعة إلى تسلق شاحنة كبيرة وتشبثوا بالمرايا الجانبية عندما كانت تشق طريقها نحو الكومات المحترقة.

ثم تعرض رجال الشرطة للرشق عندما حاولوا تفريق المجموعة.

ونشرت الشرطة في هاكني تغريدة على تويتر قالت فيها إن ” أفراد الشرطة تعرضوا لإساءات وعنف. ومهما كانت الإحباطات، فإن هذا ليس ما كانت تريده بوضوح عائلة رشان تشارلز “.

وقال أحد المحتجين لـ ” بي بي سي ” إن المحتجين كانوا ” غاضبين ومشوشين ” بسبب ” أنهم لم يكونوا ممثلين ” لغيرهم.

وأضاف أن الشباب ” كانوا يعيشون في خوف…ولا يعرفون كيف يعيشون، وكيف يتدبرون أمورهم المالية، وكيف يحصلون على ما يريدون ” حيث ” اضطر ” بعضهم إلى أوضاع مثل بيع المخدرات أو حمل السكاكين.