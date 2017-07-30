⁠⁠⁠⁠⁠الإدارة الكردية في شمال سوريا تعلن موعد انتخابات المحليات - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أعلن مسؤول كردي عن إجراء الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا انتخابات للمجالس المحلية ومجلس لإدارة الإقليم كله فيما يبدو أنه تحرك لدعم حكمها الذاتي للمنطقة.

وتسيطر جماعات كردية وجماعات متحالفة معها على مساحات من الأراضي في شمال سوريا في مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة وهي تحالف لفصائل مسلحة تقوده وحدات حماية الشعب الكردية.

لكن الحكم الذاتي للأكراد يثير قلق تركيا التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية وذراعها السياسي المتمثل في حزب الاتحاد الديمقراطي امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا ضد أنقرة منذ ثلاثة عقود.

وقال المسؤول عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي إن الانتخابات ستجرى في أواخر الصيف لاختيار هيئات تدير المجالس المحلية ثم في نوفمبر تشرين الثاني لاختيار الهيئات التي تدير مناطق أوسع ثم في يناير كانون الثاني لانتخاب أعضاء المجلس الذي يدير الإقليم بكامله.

ووافق مجلس أنشئ في ديسمبر بهدف تشكيل مؤسسات الحكم والتحضير للانتخابات على مواعيد وقواعد إجراء الانتخابات.

ومنذ بدء الحرب الأهلية أقامت الجماعات الكردية المسيطرة في شمال سوريا مناطق تتمتع بحكم ذاتي لكنها قالت إنها لا تسعى للاستقلال عن دمشق.

وتسامح الرئيس السوري بشار الأسد مع السيطرة الكردية على مناطق في شمال سوريا لكنه يقول إنه يعارض نظام الحكم الاتحادي اللامركزي الذي يؤيده الأكراد واصفا تلك المجالس المحلية بأنها ” هياكل مؤقتة “.