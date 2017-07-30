بالفيديو والصور.. حسناء روسية تُثير ضجة بالانترنت والسبب " شعرها " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثارت حسناء روسية، تبلغ من العمر 28 عاما، أعجاب آلاف المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بطول شعرها الذي وصل الى ما يقارب 1.8 متر.

حيث إنتشرت صوراً ومقطع فيديو للفتاة داريا غوبانوفا، التي تعيش في مدينة بارنول، وهي بشعرها الطويل الكثيف الذي لم تقصه منذ 14 عاماً.

وقالت إنها لن تقص شعرها حتى يصل إلى أصابع قدميها.

وأضافت داريا أنها توقفت عن قص شعرها بعد رهان مع صديقتها أنها لا تستطيع ترك شعرها ينمو لعدم معرفتها الاعتناء به، وصممت على خوض التحدي، وتوقفت عن زيارة صالون الحلاقة حتى وصل طول شعرها الآن إلى 1.8 متر