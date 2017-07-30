رد فعل صادم لمليونير اكتشف خيانة زوجته - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدم المليونير الانجليزي فيل سميث ، على الانتحار شنقاً عقب اكتشافه بخيانة زوجته له واقامتها علاقة مع رجل غيره .

حيث ترك رجل الأعمال منزله الفخم الذي يعيش فيه مع زوجته فيوليتا وبناتهما الثلاث في انجلترا بعدما تتبع زوجته ورآها مع رجل آخر قبل أيام قليلة من وفاته.

وقد بكى الرجل البالغ من العمر 52 عاماً بشدة في مكتبه عندما كان يخبر ابنته الكبرى، من زواجه الأول، عما شاهده.

وفي اليوم التالي، التقى سميث بعض أصدقائه على العشاء ثمّ توقف عن تعقّب زوجته وتوجّه الى شاليه كان سبق وحجزه في الريف، حيث شنق نفسه.

وكان سميث قد بعث برسائل نصية متأخرة، وصلت بعد ساعات عدة من وفاته، لابنه جوشوا وابنته خيانا وبعض الأصدقاء، أخبرهم من خلالها بفعلته.