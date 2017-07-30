المتحف البريطاني يعلن بعد ٦ سنوات عن فقد خاتم ألماس - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

في مفاجأة مثيرة للإحراج.. اعترف المتحف البريطاني العريق أنه فقد خاتم ألماس كارتييه بـ٧٥٠ ألف إسترليني منذ ٦ سنوات.

وأفادت تقارير أن خاتم ” كارتييه ” اختفى من متحف لندن المركزي، بيد أن ظروف اختفائه منذ 6 سنوات، غير واضحة، حيث تم استدعاء الشرطة، لكنهم قرروا متابعة التحقيق في القضية، وقُدم الخاتم للمتحف من قبل مانح مجهول الهوية، حيث احتفظت الإدارة به في ” مجموعة الدراسة ” ، وهي منطقة لا يمكن للزائرين الوصول إليها.

وفي هذا الصدد قال الخبراء، إن اختفاء الخاتم الماسي يعكس ضعف الإدارة، وإذا كان قد سُرق، فيجب إعلام الزوار بذلك. كما دعوا إلى إجراء فحوصات أكثر صرامة.

وقال كريس مارنيللو، مؤسس Art Recovery International، بالنظر إلى مكانة المتحف البريطاني كونه أحد أفضل المتاحف الممولة في البلاد، فإننا نشعر بالأسف لفقدان قطعة ثمينة كالخاتم، حتى أن إدارة المتحف لم تبلغ عن الحادث على نطاق واسع، مضيفا: ” إنه متحف عام وممتلكات عامة، كان عليهم نشر الخبر، كما كان ينبغي إرسال تنبيه في حالة سرقة المجوهرات “.

وقال روي كلير، المدير السابق لمتحف النصب التذكراي الحربي في أوكلاند بنيوزيلندا: “لقد فوجئت بعدم الإعلان عن الخسارة على الفور، وقد تكون هناك أسباب وجيهة للتأخير “.

وقالت دونا ياتيس، المحاضرة في الاتجار بالآثار والجرائم الفنية في جامعة غلاسكو: ” لا أعتقد أن الأمر يتعلق بضعف الأمن في المتحف، فهو جدير بالثناء. ربما تعرض الخاتم للسرقة أو نُقل من مكانه مثلا، لذا يوجد أمل في العثور عليه “.