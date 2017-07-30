اغتصاب سيدتان عقب اختطافهما تحت تهديد السلاح - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أقدم 6 أشخاص على اغتصاب سيدتان عقب اختطافهما الى مكان مجهول تحت تهديد السلاح في منطقة الجيزة بمصر .

وأشارت التحريات إلى أن سمر ع.، 26 عاماً، وإيمان ع.، 37 عاماً، تقدمتا ببلاغ إلى قسم شرطة الأهرام. وأكدتا أن 3 أشخاص هاجموا السيارة التي كانت تقلهما أثناء توجههما إلى أحد المقاهي.

وأشار البلاغ إلى أنهما فوجئتا بثلاثة أشخاص مجهولين يستوقفون سائق السيارة ويهددونه بآلات حادة. وأضاف أنهم استقلوا السيارة معهما قبل أن يطلبوا من السائق المغادرة. وأوضح أنهم استدعوا 4 أشخاص آخرين للمشاركة في عملية الاغتصاب.

ولفتتت السيدتان إلى أن المغتصبين انقسموا إلى فريقين وأنهم اصطحبوا إحداهما إلى مكان مهجور حيث تناوبوا على الاعتداء عليها. كما تناوب أفراد الفريق الثاني على اغتصاب السيدة الأخرى تحت التهديد في مكان آخر.

وفي وقت لاحق تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم للتحقيقات .