القوات البحرية تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبد الله الدوسري(صدى):

طرحت القوات البحرية، عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين، وذلك وفق الشروط والمتطلبات التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن الأخلاق والسمعه وغير محكوم علية بحد شرعي أو جريمة مخله بالشرف والأمانة.

– أن لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عاما،ً ولا يزيد عن 35 عاماً.

– أن لا يقل تقدير الدرجة العلمية عن (جيد) ويشترط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة.

– إجتياز إمتحان القبول والكشف الطبي.

– إجراء اختبار كفايات (اللغة الإنجليزية) للتخصصات الهندسية والفنية التي يجريها المركز الوطني للقياس والتقويم، وإرفاق نتيجة الإختبار عند إجراء المقابلة الشخصية بعد الترشيح الأوليّ.

– أن لا يكون مرتبط بعمل أخر ويفضل أن يكون من أهل المنطقة.

– في حالة القبول المبدئي لن يتم إجراء المقابلة والإختبار إلا بإحضار المستندات التالية: (صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة)، (صورة من المؤهل الدراسي والدورات مع الأصل للمطابقة)، (أصل شهادة الخبرة من المنشأة بالمسمى الوظيفي)، (أصل سجل من التأمينات الإجتماعية بمدد الإشتراكات).

وأبرزت القوات، أن الوظائف الشاغرة على مسمى:

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس كهربائي.

– مهندس مدني.

– مهندس معماري.

– مستشار قانوني.

– محاسب.

– فني ميكانيكي.

– فني ميكانيكي تكييف مركزي.

– فني مشغل محطة صرف صحي.

– فني ميكانيكي مولدات الديزل.

– فني ميكانيكي مصاعد.

– فني ميكانيكي تبريد وتكييف.

– فني كهربائي ضغط عالي.

– فني كهربائي مولدات الديزل.

– فني إلكترونيات أجهزة مكتبية.

– رسام معماري.

– مراقب إنشاءات.

– سباك.

– نجار.

– بناء.

– مبلط.

– دهان.

– لحام.

– طاهي.

وأوضحت القوات، أنه سوف يتم فتح باب التقديم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1438/11/07هـ وذلك عبر الرابط التالي: https://emp2.rsnf.gov.sa.